Arnaud & Gustine, votre nouveau duo pour la rentrée !

Depuis plus de 8 ans, Arnaud & Gustine partagent bien plus qu’un micro : une véritable complicité et une passion commune pour la radio. Après plusieurs années de direct chaque matin, ils ont choisi de prendre les rênes de leur propre émission, destinée aux radios francophones en France, en Suisse et en Belgique.

Vous cherchez une émission rythmée, créative et entièrement adaptable à l’identité de votre radio, que ce soit pour une matinale ou un Drive ? Arnaud & Gustine collaborent avec vous pour créer des contenus sur mesure, en phase avec vos besoins et surtout ceux de vos auditeurs. Une émission flexible, exclusive et toujours à la pointe de l’actu. Et comme votre budget ne devrait jamais freiner vos idées, avec Arnaud & Gustine, chaque projet trouve sa place.