Cette crise aura connu une médiatisation exceptionnelle pour un événement sans précédent. En Unité de Bruit Médiatique comme en nombre de jours à la Une de l'actualité, le Covid-19 a, par exemple été le plus longtemps le sujet à la Une devant les "Gilets Jaunes" qui ont démarré bien plus tôt dans l’année et qui ont, eux aussi, fortement occupé l’espace rédactionnel.

La télévision enregistre une reprise en douceur mais doit toujours composer avec des niveaux encore très bas. Après une baisse brutale, l'activité en Radio repart à la hausse depuis la semaine 20 lorsque les titres de presse nationale redressent difficilement la barre.