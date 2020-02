Après les Radiodays, un Podcast Day à Londres

Pour ce 4e Podcast Day, les organisateurs proposent une journée chargée avec les dernières informations sur le marché du podcast, des cas pratiques, les stratégies, les chiffres, les tendances ainsi que des invités inspirants. En 2020, Warren Kurtzman, président de Coleman Insights, prononcera d'ailleurs une allocution à l'occasion du Podcast Day. "En 2020, nous nous engageons à travailler pour continuer à équilibrer la mixité hommes / femmes sur la scène mais aussi à une plus grande diversité. Il s'agit d'une mesure prise par notre conseil d'administration et notre comité de programme" explique l'équipe du Podcast Day.

La prochaine édition de ce Podcast Day aura lieu sur le site de The Mermaid, le 16 juin prochain, à Londres.