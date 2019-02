Appel à projets INALAB 2019 sous le signe du podcast

Afin de mettre en valeur ses 800 000 heures d'archives radiophoniques et pour accompagner la future création de son compte iTunes dédié au podcast, l'Institut national de l'audiovisuel renforce cette année son soutien aux nouveaux créateurs de podcasts et leur capacité à capter l'imagination du public. L'INA, ce sont plus de 650 000 écoutes réalisées en 2018 sur ina.fr et… 0 podcast natif encore créé. INALAB 2019 répond donc répondre à trois objectifs. D'abord, susciter la création et sublimer les archives radiophoniques de l'INA par l'accompagnement de projets aux formats innovants adoptant la logique de série (programmes d'au moins 7 épisodes). Ensuite, s'adresser à des créateurs qui participent à la réinvention des codes de la production audio, du domaine de la fiction au documentaire. Enfin, toucher le jeune public et les 4 millions de personnes qui écoutent des podcasts chaque mois en France.