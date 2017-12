Anthony Eustache (Fréquence Plus) termine l'écriture d'un livre

Le livre est construit autour des souvenirs de ce passionné qui est passé par tous les métiers de la radio, du commercial, à l’animateur, en passant par la programmation musicale et, bien entendu, la direction. Le jeune chef d’entreprise alterne les anecdotes et quelques révélations sur le mode de fonctionnement d’un métier qui reste peu connu du grand public. Les plus avertis apprécieront les pages consacrées à ses relations (teintées d’incompréhension) avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel ou encore sa vision pour la radio du futur, dans le contexte particulier de la révolution numérique et du lancement de la radio numérique terrestre.

L’ouvrage, à paraître le 22 janvier, sera disponible en librairie, sur les plateformes de vente en ligne ainsi que sur le site de la radio.