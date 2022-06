Antenne Réunion : une émission en partenariat avec EXO FM

Avec La Playlist EXO, les artistes locaux sont mis à l’honneur avec leurs clips et actualités. Toute la "musique 974" est au cœur de ce rendez-vous musical matinal, pendant une heure du lundi au vendredi. Les téléspectateurs peuvent également jouer par SMS pour gagner des places de concerts et pleins d’autres cadeaux.

"Je suis ravie de pouvoir retrouver chaque matin les Réunionnais dans ce nouveau rendez-vous qui met en lumière la musique locale. Nou sa ambians à nou, nou sa dansé ansamb ! Ek mon camarade Laurent d’Exo, nou sa offre à zot le meilleur de nout muzik ! Et mi réserve à zot des surprises ! Alors, rendez-vous tous les matins pour faire le plein de vitamines" a expliqué, créole réunionnais, Florence Sellier, animatrice d’Antenne Réunion.