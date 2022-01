Alouette réunit Doré et Luciani dans un podcast

Cette interview inédite a été enregistrée dans les coulisses du Live Alouette, le 22 septembre dernier à Nantes. Pour ce nouvel épisode du podcast natif "Morceau de Vie", les deux artistes reviennent sur leur collaboration pour les titres "Sad and Slow" ainsi que "L'île aux lendemains" dont le tournage du clip n'a pas été de tout repos, surtout pour Clara Luciani."Morceau de Vie" avec Julien Doré et Clara Luciani se présente comme un épisode inédit placé sous le signe de la complicité et de la bonne humeur à écouter sur alouette.fr et toutes les bonnes plateformes de podcasts.