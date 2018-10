Alouette reçoit Boulevard des Airs

La station s'est taillée une solide réputation dans l'accueil, dans ses studios, et à un horaire pas forcément facile à négocier, de quelques pointures de la scène française. Après Marina Kaye, Calogero, Bénabar, Thomas Dutronc ou encore Zazie, Gérald de Palmas ou, plus récemment, Christine and the Queens, c'est au tour de Boulevard des Airs de se lever tôt pour participer à la matinale "Service Compris", ce mardi matin entre 07h et 09h.Première radio régionale de France, Alouette compte 43 fréquences et couvre 4 régions administratives. Elle est présidée par Bertrand de Villiers et emploie 42 salariés, 8 journalistes et autant d'animateurs réalisent un chiffre d'affaires avoisinant les 7 millions d'euros (lire ICI ).