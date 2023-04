Alouette ouvre une fréquence FM à Rennes

"L’ADN d’Alouette au quotidien s’articule autour de la musique et du divertissement, de l’information locale - régionale et de la proximité au service du public. Toute l’année, Alouette organise des "Lives Alouette", concerts gratuits avec les plus grands artistes, ainsi que des opérations spéciales au cœur des communes, villes et départements couverts. Alouette soutient l’économie locale, de nombreux clubs et associations en sa qualité de partenaire" explique la station dans un communiqué.