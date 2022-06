Alouette lance une nouvelle webradio

Depuis toujours, Alouette soutient les DJ et la club culture. Bob Sinclar soutient et apporte son parrainage à notre nouvelle radio digitale " Alouette le Club". Pour le lancement, le DJ a notamment enregistré un message spécial adressé aux auditeurs à découvrir sur les réseaux sociaux d’Alouette.

"Pour bouger et faire la fête, partout dans le Grand Ouest et partout ailleurs 7 jours sur 7 et 24h sur 24, c’est «"Alouette le Club" la webradio" indique un communiqué.

"Alouette Le Club"est disponible sur l’application Alouette et sur alouette.fr