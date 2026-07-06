Alouette adapte son antenne à l'été avec une grille dédiée jusqu'au 30 août

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À compter de ce 6 juillet et jusqu'au 30 août 2026, Alouette, présentée comme la "1ère Radio du Grand Ouest", met en place sa programmation estivale. La station conserve ses rendez-vous quotidiens tout en adaptant son antenne aux attentes des auditeurs durant la période des vacances.
La journée débute avec "Le Matin Alouette de l'Été", diffusé de 06h00 à 10h00. L'émission propose un réveil en musique, "l'essentiel de l'actualité", l'horoscope, la météo ainsi que la météo des plages. La tranche matinale est suivie de "Alouette Destination Vacances", à l'antenne de 10h00 à 13h00, avec son grand jeu fil rouge et des séjours à gagner.
La journée débute avec "Le Matin Alouette de l'Été", diffusé de 06h00 à 10h00. L'émission propose un réveil en musique, "l'essentiel de l'actualité", l'horoscope, la météo ainsi que la météo des plages. La tranche matinale est suivie de "Alouette Destination Vacances", à l'antenne de 10h00 à 13h00, avec son grand jeu fil rouge et des séjours à gagner.
L'après-midi, la programmation se poursuit avec "Toujours plus de Hits", diffusé de 13h00 à 16h00. Les auditeurs retrouvent ensuite "Alouette Le Duel" de 16h00 à 19h00, une émission qui permet de gagner des cadeaux.
Les vendredis et samedis, Alouette consacre ses soirées à "Alouette Le Club - l'été". Diffusée de 22h00 à 02h00 du matin, cette émission propose une sélection de hits dance, électro et funk.
Les vendredis et samedis, Alouette consacre ses soirées à "Alouette Le Club - l'été". Diffusée de 22h00 à 02h00 du matin, cette émission propose une sélection de hits dance, électro et funk.
Un dispositif renforcé autour de l'information et de la météo
Pour accompagner les vacanciers, la station renforce également ses services à l'antenne. La "Météo des Plages" est proposée à 9h50, 11h50 et 19h30 afin d'informer les auditeurs sur les conditions de baignade sur les façades atlantique et bretonne.
En parallèle, l'information est diffusée toutes les demi-heures le matin puis tout au long de la journée afin de permettre aux auditeurs de rester connectés à l'actualité régionale et nationale.
En parallèle, l'information est diffusée toutes les demi-heures le matin puis tout au long de la journée afin de permettre aux auditeurs de rester connectés à l'actualité régionale et nationale.