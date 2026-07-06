Alouette adapte son antenne à l'été avec une grille dédiée jusqu'au 30 août

À compter de ce 6 juillet et jusqu'au 30 août 2026, Alouette, présentée comme la "1ère Radio du Grand Ouest", met en place sa programmation estivale. La station conserve ses rendez-vous quotidiens tout en adaptant son antenne aux attentes des auditeurs durant la période des vacances.

La journée débute avec "Le Matin Alouette de l'Été", diffusé de 06h00 à 10h00. L'émission propose un réveil en musique, "l'essentiel de l'actualité", l'horoscope, la météo ainsi que la météo des plages. La tranche matinale est suivie de "Alouette Destination Vacances", à l'antenne de 10h00 à 13h00, avec son grand jeu fil rouge et des séjours à gagner.