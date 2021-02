Alouette : "Le Zine" fête son 1 000e épisode

Avec la rennaise Lætitia Sheriff, les angevins "The Blind Suns" ou encore les nantais Eléphanz et VidéoClub, ce sont plus de 1 000 artistes et groupes qui sont passés sur les ondes d’Alouette à travers la chronique "Le Zine".

Ce lundi 8 février à 19h30 sera diffusée la chronique "Alouette, Le Zine, spécial numéro 1 000". Pour l’occasion, Mister Vincent échangera avec Alex du groupe "Colours in the street" issus de Niort et Fred du groupe nantais Cachemire. L’occasion pour les deux groupes évoqueront leur actualité, et partageront l’importance qu’a eu "Le Zine" pour promouvoir leurs groupes.