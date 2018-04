Allzic Radio à la 33e place des radios digitales

Pour sa première arrivée dans le classement des flux digitaux les plus écoutés de l'ACPM, les radios thématiques Allzic Radio se classent à la 33e place en cumulant en février 2018 quelque 722 400 écoutes actives monde et 341 638 écoutes actives France. Plus d'une cinquantaine de radios thématiques Allzic Radio diffusent une programmation spécifiquement conçue par les programmateurs d'Espace Group et traitées en son HQ.