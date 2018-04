Voici les radios digitales les plus écoutées

Ce mois-ci, l'ACPM publie les chiffres d'audience des 1 287 flux digitaux ayant dépassé les 10 heures d'écoute totale en mars. Pas ou peu de surprises dans le Top 25 qui regroupe les principales stations mais toujours quelques certitudes. Radio Meuh comme Djam Radio rivalisent encore avec les "grandes" et se classent respectivement 11e et 14e. Notons également les performances de BFM Business (18e), M Radio (20e) ou encore du flux Skyrock 100% Français (22e) alors que Radio FG qui fait son apparition dans le classement.Le classement par marques est également intéressant car on y trouve une multitude de flux régionaux très puissants comme Voltage, Alouette, Wit FM, 100% ou encore Totem, Lor FM, K6FM et Jordanne FM.La première place du classement par groupes est détenue par Radio France avec 45 548 328 écoutes actives depuis la France grâce à 70 flux différents. C'est le groupe Oui FM qui génère la plus longue durée d'écoute avec plus de 45 min grâce à 21 flux différents. Radionomy Group motorise le plus de flux différents : 10 043 !Le classement complet est disponible ICI