Allemagne : le DAB+ poursuit son développement

L'ARD et Deutschlandradio continuent d'étendre le DAB+. Deutschlandradio a annoncé qu'elle mettrait en service 12 autres sites d'antennes cette année. La société d'État ARD pousse également à l'expansion du DAB+ au niveau régional. De plus en plus d'acheteurs optent pour une nouvelle radio numérique DAB+. Dans son "Home Electronics Market Index", le GFU rapporte des ventes de 2.1 millions de récepteurs pour l'année écoulée. En mars 2021, le HEMIX aa chiffré à 1.8 million de récepteurs DAB+ vendus.

En Allemagne, la radio est le média le plus utilisé avec près de 75% d'utilisation quotidienne. La portée moyenne est de plus de 53 millions de personnes en semaine et la durée quotidienne moyenne est de plus de quatre heures...