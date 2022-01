Alice Antheaume rejoint le Comité Relatif à l'honnêteté de Radio France

En cette période électorale, le Comité porte une attention particulière au pluralisme et à la juste représentativité des différentes idées exprimées sur les antennes de Radio France. Alice Antheaume assurera sa mission aux côtés de Françoise Benhamou (présidente du Comité, économiste, spécialiste de l’économie de la culture, des médias et du numérique), Béatrice Bourgeois-Machureau (conseillère d’État et assesseur à la 2e chambre de la section du contentieux), Antoine Gaudemet (professeur de droit, spécialiste de droit des affaires et de compliance) et Gilles Leclerc (journaliste et président d’une société de conseil en communication).