Air Zen et BFM Radio en DAB+ : que doit-on attendre de ces nouveaux projets ?

"On observe beaucoup de burn-out ou de gens déstabilisés. On veut essayer, à notre niveau, de redonner du sens à tout ça. En partageant les expériences : il y aura de l'interactivité avec les auditeurs et beaucoup d'intervenants extérieurs, notamment des auteurs de livres autour de la thématique". Le lancement est prévu pour janvier 2020 et les studios devraient être implantés à Paris afin de faciliter la venue des intervenants. C'est donc un nouveau succès pour Médiameeting, qui, avec ce nouveau programme, accède à une diffusion nationale.

"On est très satisfait car on croit vraiment au DAB+. Nous pensons que son succès passe par de nouveaux projets comme celui-là" se félicite Frédéric Courtine. Un autre dossier autour de la thématique du bien-être, beaucoup plus musical, n'a pas été sélectionné par le CSA : Yin, proposé par le groupe 1981.