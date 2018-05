Afrojack invité du "Before Party Fun"

Depuis sa percée avec le single "Take Over Control" multi-platine, le Néerlandais a prêté ses talents de producteur à des titres tels que "Titanium" (en featuring avec Sia) de David Guetta et a initié des succès majeurs pour des artistes tels que Beyoncé, Pitbull et Will.i.am. Afrojack a consacré ces dernières années à développer son propre label Wall Recordings, qu’il a créé en 2007. Il répondra aux questions d’Adrien Toma et Mika et mixera ensuite dans le "Before Party Fun".

Le "Before Party Fun", est une émission diffusée du lundi au vendredi de 19h à 20h sur Fun Radio. "Chaque soir de la semaine, dans le "Before Party Fun", JB et le Dj résident Fun Radio Adrien Toma présentent les plus gros tubes du moment mixés par Adrien Toma et reçoivent les plus grands Djs" explique la station.