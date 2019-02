Africa n°1 et Mélody d'Afrique fêtent le DAB+ à Lille

Parmi la vingtaine de maquettes parvenues, c'est le groupe lillois " Chancellor and the Bamara " qui vient de remporter le concours. Le groupe participera le 20 février prochain à la soirée de lancement du DAB + à la Gare Saint-Sauveur de Lille et aura le privilège de jouer avec Manu Dibango. Le saxophoniste mondialement connu est aussi un des animateurs vedettes d'Africa n°1 depuis 20 ans et parraine l'événement.

La soirée organisée par Africa n°1 et Melody d'Afrique est ouverte gracieusement au public lillois. De nombreux artistes africains s'y produiront de 19h30 à minuit. Les chanceux ne repartiront pas les mains vides… Les organisateurs s'étant associés à la marque de postes DAB + haut de gamme, Roberts, pour faire gagner des lots au cours de la soirée.