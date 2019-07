Africa Radio poursuit son développement en France et en Afrique

Parallèlement, Africa Radio a procédé au lancement officiel de la radio à Abidjan (Côte d’Ivoire) sur 91.1 FM et s’apprête à ouvrir la fréquence de Brazzaville (République du Congo). La radio est également candidate à une fréquence FM à Dakar (Sénégal) et à Ouagadougou (Burkina Faso) et ambitionne de couvrir les capitales africaines dans les cinq prochaines années.

En France, Africa Radio est diffusé à Paris (107.5), à Melun (92.3), à Mantes-la-Jolie (87.6) ainsi qu'à Lille, Strasbourg, Lyon, Nantes, et Saint-Nazaire en DAB+.