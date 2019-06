AdTrends : le marché publicitaire en volume

Globalement, le secteur de la radio a attiré 1 750 annonceurs (+ 2%) pour une durée en hausse de 7% et un nombre de spots en augmentation de 5%. Intermarché, Leclerc et Lidl sont les 3 premiers annonceurs sur cette période.

Les radios généralistes ont attiré 755 annonceurs et enregistrent des progressions de + 8% en durée et de + 6% en spots. Hausses également pour les radios Musicales (701 annonceurs) avec + 12% en durée et + 11% en nombre de spots.