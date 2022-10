Ad Aures lance la version 1 de Castopod

D’ores et déjà traduit en 15 langues, Castopod se veut être à la pointe de l’innovation et intègre de nombreuses fonctionnalités de Podcasts 2.0 , comme le support des transcriptions, des chapitres, de la géo-localisation des contenus, de la gestion des intervenants, et bien d’autres encore. Castopod est distribué sous licence libre AGPL3 et a bénéficié d’un financement de l’Union européenne via la Fondation N L net. Elle se revendique comme la seule solution open-source, libre, gratuite et française d’hébergement de Podcasts 2.0.