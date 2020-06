Acast ouvre sa marketplace aux podcasts de sa plateforme de création Acast Open

"Avec l’intégration d’Acast Open dans notre Marketplace, nous démocratisons davantage le format du podcast, en ouvrant la possibilité de la monétisation à toutes les créations. Cette initiative permet aux podcasteurs d’Acast Open de commencer à avoir un retour financier et de construire des audiences engagées dans le monde entier" explique Yann Thébault, directeur général de Acast France. "Acast s'est toujours engagée à maintenir un écosystème de podcasting ouvert, avec la possibilité de soutenir les créateurs de tous niveaux et leurs contenus audios originaux. Nos podcasteurs français nous le rendent bien en nous montrant leur confiance. Aujourd’hui, la France fait partie des quatre premiers marchés mondiaux en terme du nombre d'inscriptions à Acast Open mais également du nombre d'épisodes diffusés sur la plateforme depuis le premier lancement en novembre dernier".

"Nous avons lancé Acast Open en novembre 2019, suite à l’acquisition et à l’intégration de Pippa, pour mettre les mêmes outils que ceux que nous avons construits pour les plus grands et les meilleurs podcasts et éditeurs du monde entre les mains des podcasteurs de tous niveaux" a déclaré, pour sa part, Johan Billgren, co-fondateur d'Acast et CPTO.