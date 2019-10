Acast obtient la certification de conformité des mesures d’écoutes

"L’IAB est un organisme international indépendant qui fait foi pour les annonceurs et qui s’appuie sur une méthodologie stricte et en accord avec la réalité. En France, c’est encore le Far West, et on entend encore beaucoup de chiffres fantaisistes" estime Yann Thébault, Directeur Général de Acast en France. "Je peux assurer que les méthodologies proposées par certains acteurs français ne reflètent pas la réalité du marché actuel. Il est impératif pour les annonceurs d'avoir des mesures d'audience fiables sur lesquelles se baser pour investir avec confiance dans ce nouveau média".

En 2014, Acast a été le pionnier de la création de l'insertion dynamique d'annonces publicitaires dans les podcasts. Acast est désormais présent en 2019, dans dix pays et héberge plus de 7 000 podcasts tout en rassemblant des centaines de milliers d'auditeurs sur sa propre application, ce qui apporte des opportunités de données multiples. L’ensemble des contenus hébergés par Acast rassemble plus de 150 millions d'auditeurs mensuels dans le monde entier.