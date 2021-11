Acast : forte croissance du chiffre d'affaires net de 89%

Au cours du troisième trimestre, nous avons enregistré 891 millions d'écoutes et notre revenu sur ces écoutes. Notre ARPL (revenu moyen par écoute) a atteint 0.30 SEK, contre 0.17 au Q3 2020. Plus le revenu sur les écoutes d'Acast est élevé, plus nous pouvons verser de l'argent à nos podcasteurs et, afin d'atteindre nos objectifs communs, il est vital que nous ayons les mêmes motivations" a également expliqué Ross Adams. "L'un des principaux moteurs du succès d'Acast ces dernières années est la force de notre équipe, de nos collaborateurs. Le fait que nous puissions continuer à recruter les meilleurs talents au sein de notre organisation témoigne de notre culture et de la croissance de notre marque".