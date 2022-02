Acast enregistre un milliard d’écoutes sur ses podcasts

Malgré la forte croissance, Acast admet qu'il y a encore beaucoup de place pour poursuivre son développement : "c'est particulièrement le cas pour nos marchés importants en Amérique du Nord. Aux États-Unis - le plus grand marché du continent - nous avons connu une croissance de 60% en 2021. Si l'on compare avec le service indépendant de mesures des audiences Podtrac, Acast est désormais la troisième plus grande société de podcast en termes de couverture et la plus importante aux États-Unis en termes d'écoutes globales au quatrième trimestre" précise Ross Adams.

Au Royaume-Uni et en Suède, Acast a enregistré une croissance de 68% et 74% qui a permis de dégager des bénéfices locaux (CBIT) et une rentabilité après imputation des coûts globaux (bénéfice d'exploitation) pour l'ensemble de l'année. "Je suis tout aussi heureux que les États-Unis aient généré pour la première fois des bénéfices locaux (CBIT), ce qui confirme la viabilité de notre modèle économique. Au fur et à mesure que nous augmentons le nombre de podcasts et d'écoutes, le marché publicitaire pour les podcasts continue de croître de la même façon - et on s'attend à ce qu'il ne fasse qu'augmenter à mesure que le marché du podcast continue de mûrir".