Acast double ses revenus et passe la barre des 20 M$

Le chiffre d’affaires total pour 2018 s’est élevé à plus de 20 millions de dollars, principalement en raison d’un fort développement au Royaume-Uni et aux États-Unis. Acast a atteint un total de 1,3 milliard d’auditeurs pour l’année dans 195 pays. Au cours de l’exercice, les coûts ont augmenté de 47 % et en parallèle la société est devenue plus efficace pour accroître sa rentabilité par unité de coût. Les principaux coûts comprennent essentiellement le développement de la technologie d’Acast et les efforts accrus pour devenir l’acteur dominant aux États-Unis. En 2018, il a été annoncé que la BBC avait choisi Acast comme partenaire commercial officiel pour ses podcasts et ses contenus audios numériques hors du Royaume-Uni. Il s’agissait d’un jalon important, car c’était la première fois que la BBC offrait de la publicité dans ses podcasts et autres formats audio.