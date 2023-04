Acast constate une hausse notable des créateurs

Voici le top applications du premier trimestre 2023 : Apple Podcasts (36.7%), Spotify (31,84%) et Deezer (10.7%) sont les applications les utilisées suivies par Podcast Addict (3.4%), les players embed (8%) et les autres applications (11%).

Au niveau du taux de fidélisation par application, les applications dédiées au podcast sont toujours en tête mais s’observe une baisse de : Podcast Addict avec 6.4 épisodes écoutés par auditeur unique chaque mois (-0.8 vs 2022), Castbox avec 4.2 (-0.1). Côté streaming, la fidélisation augmente très légèrement avec Apple Podcast avec 5.9 épisodes (+0,1) suivi par Deezer (+0.1) et Spotify avec respectivement (3.3 et 2.2 épisodes écoutés par auditeur unique chaque mois). Enfin hausse légère aussi pour les players embed avec 1.8 épisodes écoutés (+0.1).

Dans le top 5 des sites générant le plus d’écoutes sur le player embed du réseau Acast, on retrouve notamment le Parisien, Binge Audio et Podmust, qui génèrent une part significative des écoutes via leurs sites médias.