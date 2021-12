Acast France publie son bilan du podcast natif 2021

Le podcast laisse le libre arbitre à chacun de choisir sa plateforme d’écoutes de prédilection. Les plateformes de podcasts et de streaming les plus connues constituent toujours la majorité des parts d’audience. Cependant, on notera que les Français sont de plus en plus nombreux à suivre leurs podcasts favoris depuis les players sur les sites internet (10.1%), ainsi que sur la multitude de plateformes indépendantes 100% dédiées aux podcasts, qui représentent désormais 13% des écoutes. Ce sont d’ailleurs ces plateformes qui parviennent le plus à fidéliser leur auditorat grâce à une expérience plus immersive avec en top 3 : Podcast Addict (13.4 épisodes écoutés par mois par auditeur unique et par plateforme), 8.8 épisodes pour Apple Podcast et 6.8 pour Castbox.