ARTE Radio part en live dès le 3 décembre

Aujourd’hui ARTE Radio, ce sont plus de 2 000 podcasts en ligne, 60 prix internationaux, près de 2 millions d’écoutes par mois. Pour ses vingt ans, le Palais de Tokyo invite ARTE Radio à faire écouter son Best Of de femmes puissantes et de mauvais garçons, d’ambiances tropicales et de fictions sonores. Surtout, la petite équipe d’autrices, productrices et réalisateurs déménage son studio au Palais de Tokyo pour produire chaque jour ses podcasts, sur place, en direct. Le public pourra donc assister aux enregistrements, montages et mixages, participer aux réunions, rencontrer les auteurs et échanger sans oreillette.