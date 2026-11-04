ALC - [SOLUTION] Meteoria : comment rendre les radios visibles dans les IA

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Pierre Marcandella explique comment le GEO transforme la recherche et la visibilité des médias dans les IA. Avec Philippe Chapot, il détaille le rôle des transcriptions, des pages texte, des sources et des citations. Meteoria permet aussi d’analyser quelles IA parlent d’une marque et avec quelle tonalité, afin d’optimiser ses contenus et de valoriser auprès des annonceurs l’autorité éditoriale des radios.