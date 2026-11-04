ALC - [SOLUTION] Meteoria : comment rendre les radios visibles dans les IA

- L’IA transforme la recherche en moteur de visibilité pour les médias, à condition de produire des contenus texte, des transcriptions et des pages pensées pour être citées par les modèles.
- Mesurer quelles IA parlent d’une marque, avec quelles sources et dans quelle tonalité permet d’identifier les contenus à créer ou à optimiser pour reprendre la main sur son référencement.
- Les radios peuvent convertir leur autorité éditoriale en levier commercial en démontrant, données à l’appui, leur poids sur les IA auprès des annonceurs et des régies.
Retrouvez l'article intégral ICI.
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