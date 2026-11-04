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Mercredi 4 Novembre 2026 - 08:40

ALC - [SOLUTION] Meteoria : comment rendre les radios visibles dans les IA


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Pierre Marcandella explique comment le GEO transforme la recherche et la visibilité des médias dans les IA. Avec Philippe Chapot, il détaille le rôle des transcriptions, des pages texte, des sources et des citations. Meteoria permet aussi d’analyser quelles IA parlent d’une marque et avec quelle tonalité, afin d’optimiser ses contenus et de valoriser auprès des annonceurs l’autorité éditoriale des radios.




ALC - [SOLUTION] Meteoria : comment rendre les radios visibles dans les IA


- L’IA transforme la recherche en moteur de visibilité pour les médias, à condition de produire des contenus texte, des transcriptions et des pages pensées pour être citées par les modèles.
- Mesurer quelles IA parlent d’une marque, avec quelles sources et dans quelle tonalité permet d’identifier les contenus à créer ou à optimiser pour reprendre la main sur son référencement.
- Les radios peuvent convertir leur autorité éditoriale en levier commercial en démontrant, données à l’appui, leur poids sur les IA auprès des annonceurs et des régies.

Retrouvez l'article intégral ICI.



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


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