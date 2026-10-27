ALC - [PRO] PORTRAIT - Emmanuel Rials : le contenu, les équipes et la transmission €

- Emmanuel Rials incarne un parcours rare dans la radio française, passé des réseaux jeunes au rock, au généraliste, au classique puis au chrétien, avec la même exigence de fond.

- Le cœur du métier n’est pas la technologie de diffusion mais la qualité du contenu, la cohésion des équipes et la capacité à faire naître une vraie passion commune.

- La transmission apparaît comme l’étape décisive d’une carrière accomplie, au même titre que la confiance donnée très tôt par des dirigeants qui savent faire grandir les autres.