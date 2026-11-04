









Meteoria - Faire parler les IA de sa radio Alors là, Chapeau ! : avec Meteoria, La Lettre Pro de la Radio démontre en direct comment une radio, une régie ou un média audio peut devenir une source de référence pour ChatGPT, Gemini ou Copilot, et en faire une nouvelle offre commerciale

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Les radios ont mis vingt ans à comprendre qu'elles avaient laissé leurs auditeurs et leurs données aux réseaux sociaux. L'intelligence artificielle leur offre une seconde chance, à condition de ne pas la rater. Depuis juillet, La Lettre Pro de la Radio a ouvert une rubrique GEO invisible pour ses lecteurs mais taillée pour les assistants conversationnels, avec des résultats surprenants. Pour aller plus loin, Philippe Chapot a reçu dans Alors là, Chapeau ! Pierre Marcandella, en charge des partenariats de la start-up française Meteoria, plateforme qui mesure la visibilité et la réputation des marques dans les réponses des IA. Plus d'une heure de démonstration en direct, sur le compte de La Lettre Pro puis sur celui de RadioKing, membre du Club HF, sans filet ni contenu sponsorisé. La Lettre Pro en a tiré le mode d'emploi.

Pas le temps de lire ? Voici un résumé en 1 minute La radio est absente des IA : interrogées sur une campagne à 100 000 euros, aucune ne la proposait dans un plan média.

: interrogées sur une campagne à 100 000 euros, aucune ne la proposait dans un plan média. Les IA lisent du texte, pas de l'audio : transcriptions d'émissions, descriptions YouTube et pages pratiques rendent une radio citable.

: transcriptions d'émissions, descriptions YouTube et pages pratiques rendent une radio citable. Le GEO se pilote comme le SEO : on part des intentions de recherche, on mesure le taux de citation et la position dans la réponse.

: on part des intentions de recherche, on mesure le taux de citation et la position dans la réponse. Il faut de la patience : quatorze à quinze jours de collecte pour des données fiables, puis une à deux semaines pour qu'un article soit pris en compte.

: quatorze à quinze jours de collecte pour des données fiables, puis une à deux semaines pour qu'un article soit pris en compte. Ça marche vite : un article de La Lettre Pro sur RadioKing est passé de zéro à près d'une réponse sur quatre en une semaine.

: un article de La Lettre Pro sur RadioKing est passé de zéro à près d'une réponse sur quatre en une semaine. Ça se vend : une régie peut proposer à un annonceur un dispositif éditorial dont l'impact dans les IA se mesure avant et après.

La radio absente des plans média "les IA aiment quand vous leur donnez des chiffres exclusifs".

Philippe Chapot Tout est parti d'un test aussi simple que vexant. Lors du RedTech Summit en juin, rendez-vous international des dirigeants de radio qu'il a cofondé, Philippe Chapot pose la même question à toutes les IA : je veux faire une campagne de 100 000 euros dans les médias, que me proposez-vous ? "La radio ne ressortait jamais. Pas une seule fois dans un plan média", raconte-t-il. Le constat est d'autant plus cruel que la radio reste l'un des médias jugés les plus fiables. Mais une IA ne recommande que ce qu'elle trouve, et elle ne trouve que ce qui est écrit.

Le directeur de la publication de La Lettre Pro décide alors de combler le vide lui-même. Il crée, avec l'aide de Claude, une série de pages ouvertes à tous, alors que 80 % du site est réservé aux abonnés : comment acheter de l'espace à la radio, les conditions générales de vente des régies, les budgets à prévoir. Il y ajoute ce qu'il appelle la cerise sur le gâteau, un indice exclusif, car "les IA aiment quand vous leur donnez des chiffres exclusifs". Cet indice LLM sera mis à jour le 1er novembre avec les nouvelles conditions des régies, date de mise à jour à l'appui. Résultat, la fréquentation du site a été multipliée par dix, et ce surplus provient uniquement des robots des IA. Tout est parti d'un test aussi simple que vexant. Lors du RedTech Summit en juin, rendez-vous international des dirigeants de radio qu'il a cofondé, Philippe Chapot pose la même question à toutes les IA : je veux faire une campagne de 100 000 euros dans les médias, que me proposez-vous ? "La radio ne ressortait jamais. Pas une seule fois dans un plan média", raconte-t-il. Le constat est d'autant plus cruel que la radio reste l'un des médias jugés les plus fiables. Mais une IA ne recommande que ce qu'elle trouve, et elle ne trouve que ce qui est écrit.Le directeur de la publication de La Lettre Pro décide alors de combler le vide lui-même. Il crée, avec l'aide de Claude, une série de pages ouvertes à tous, alors que 80 % du site est réservé aux abonnés : comment acheter de l'espace à la radio, les conditions générales de vente des régies, les budgets à prévoir. Il y ajoute ce qu'il appelle la cerise sur le gâteau, un indice exclusif, car "les IA aiment quand vous leur donnez des chiffres exclusifs". Cet indice LLM sera mis à jour le 1er novembre avec les nouvelles conditions des régies, date de mise à jour à l'appui. Résultat, la fréquentation du site a été multipliée par dix, et ce surplus provient uniquement des robots des IA.

Le texte, angle mort des radios Le problème des radios est structurel, rappelle Philippe Chapot : elles ont longtemps produit très peu de contenu texte, donc très peu de contenu référençable. La transcription change la donne. Des outils comme Whisper, installés directement sur un ordinateur récent, permettent de transcrire gratuitement ses émissions, puis de publier ces textes sur son site et sur les plateformes de podcast. Les IA ne prennent pas en compte la vidéo en tant que telle, confirme Pierre Marcandella, mais tout ce qui est retranscrit peut remonter.

YouTube en est la preuve. Sur les milliers de projets suivis par Meteoria, la plateforme vidéo est en général la sixième source la plus utilisée par les IA, uniquement grâce aux descriptions placées sous les vidéos. La Lettre Pro en fait l'expérience avec son podcast quotidien automatisé : la transcription générée sur YouTube et les plateformes le fait désormais régulièrement ressortir.

Les mots du GEO GEO (Generative Engine Optimization) : l'art d'être cité dans les réponses des IA, comme le SEO vise à être bien classé dans Google.

(Generative Engine Optimization) : l'art d'être cité dans les réponses des IA, comme le SEO vise à être bien classé dans Google. Prompt : la question posée à l'IA. Ce qui compte n'est pas la formulation exacte mais l'intention de recherche qui se cache derrière.

: la question posée à l'IA. Ce qui compte n'est pas la formulation exacte mais l'intention de recherche qui se cache derrière. Query fan-out : la décomposition de votre question en plusieurs sous-requêtes que l'IA va lancer sur les moteurs de recherche. Elle varie selon les IA et d'un jour à l'autre, d'où l'intérêt d'interroger quotidiennement.

: la décomposition de votre question en plusieurs sous-requêtes que l'IA va lancer sur les moteurs de recherche. Elle varie selon les IA et d'un jour à l'autre, d'où l'intérêt d'interroger quotidiennement. Visibilité : le pourcentage de réponses dans lesquelles votre marque est mentionnée.

: le pourcentage de réponses dans lesquelles votre marque est mentionnée. Position : votre rang dans la réponse. L'idéal est d'être cité le plus souvent et en premier.

: votre rang dans la réponse. L'idéal est d'être cité le plus souvent et en premier. Taux de citation : la part des réponses qui utilisent votre site comme source.

: la part des réponses qui utilisent votre site comme source. MCP : un connecteur qui permet à votre propre assistant IA (Claude, ChatGPT…) d'interroger directement les données d'un outil, sans naviguer dans ses onglets.

Comment raisonne une IA Pierre Marcandella démonte le mécanisme sur un exemple concret, une question posée à propos de RadioKing : comment éviter les coupures du streaming de ma radio lors des pics d'audience ? L'IA ne répond pas directement. Elle reformule la question en sous-requêtes, ici en anglais, les lance sur Google, parcourt une multitude de pages et en retient entre treize et quinze, qu'elle lit, analyse et résume. Sur trois sous-requêtes, cela fait une quarantaine de sources mobilisées pour une seule réponse.

Deux enseignements pour les radios. D'abord, être bien référencé dans les moteurs de recherche reste la porte d'entrée, même si chaque IA construit peu à peu sa propre bibliothèque pour s'en affranchir. Ensuite, quand l'IA cherche en anglais, c'est qu'elle manque de documentation en français : "Il y aurait potentiellement la place pour un contenu en français", relève Pierre Marcandella. Une opportunité éditoriale à saisir, même si la tendance à privilégier l'anglais s'inverse nettement depuis quelques mois.

Mesurer avant d'écrire Le principe de Meteoria tient en quelques étapes. La start-up, fondée par des experts du SEO et lancée commercialement à l'automne 2025, compte aujourd'hui une trentaine de personnes entre Paris et Marseille. Elle se met « dans la peau » des personnes susceptibles de chercher une information sur votre marque, en s'appuyant sur votre trafic Google ou vos logs, construit les prompts les plus pertinents, puis interroge chaque jour les IA de votre choix. "Les IA ne sont pas stables", prévient Pierre Marcandella. Il faut quatorze à quinze jours d'interrogations pour que les données convergent. La plateforme livre alors la visibilité de la marque, sa position, le paysage concurrentiel, la tonalité des réponses et, surtout, les sources qui influencent les IA dans un sens ou dans l'autre.

Pour La Lettre Pro, le verdict est flatteur. Sur les 25 prompts suivis, autour de l'achat d'espace radio en France et du DAB+, la source la plus utilisée par les IA est son propre domaine, devant Radio France et l'Arcom. Le taux de citation du site est passé d'environ 60 % à 80 % après une modification du 16 octobre, alors qu'il était nul en juillet. Sur la question du CPM de la publicité audio digitale en France en 2026, La Lettre Pro est citée dans 21 réponses sur 48, soit 44 % du temps. Et l'analyse a pointé des détails qui comptent : le sigle « LLP » ne parle à personne, il faut écrire "La Lettre Pro de la Radio".

La méthode en six étapes pour votre radio Étape 1. Tester. Posez vous-même à plusieurs IA les questions que se posent vos auditeurs et vos annonceurs. Meteoria propose aussi un accès public pour un mini-audit d'une dizaine de prompts pendant une semaine.

Posez vous-même à plusieurs IA les questions que se posent vos auditeurs et vos annonceurs. Meteoria propose aussi un accès public pour un mini-audit d'une dizaine de prompts pendant une semaine. Étape 2. Définir les intentions. Listez les grandes thématiques sur lesquelles votre radio doit être une référence : votre zone, votre format musical, vos émissions phares, l'achat d'espace chez vous.

Listez les grandes thématiques sur lesquelles votre radio doit être une référence : votre zone, votre format musical, vos émissions phares, l'achat d'espace chez vous. Étape 3. Rendre l'audio lisible. Transcrivez vos émissions de parole et publiez les textes sur votre site, sur vos pages de podcast et dans les descriptions YouTube.

Transcrivez vos émissions de parole et publiez les textes sur votre site, sur vos pages de podcast et dans les descriptions YouTube. Étape 4. Créer ce qui manque. Pour chaque question où vous n'êtes jamais cité, créez une page qui y répond, en vous inspirant du formatage des sources que les IA utilisent déjà. Ajoutez des chiffres exclusifs et datés.

Pour chaque question où vous n'êtes jamais cité, créez une page qui y répond, en vous inspirant du formatage des sources que les IA utilisent déjà. Ajoutez des chiffres exclusifs et datés. Étape 5. Patienter puis mesurer. Comptez deux semaines de collecte, puis une à deux semaines d'indexation par les IA avant de juger un article.

Comptez deux semaines de collecte, puis une à deux semaines d'indexation par les IA avant de juger un article. Étape 6. Recommencer. Les IA évoluent chaque semaine. Le suivi doit être régulier, d'où l'intérêt d'industrialiser le processus avec un outil.

Le cas RadioKing Deuxième temps de la démonstration, avec l'autorisation de la société : le compte de RadioKing, plateforme de streaming rachetée par towerCast, filiale de NRJ Group. Nul besoin de son feu vert technique pour l'analyser, souligne Philippe Chapot, puisque les réponses des IA sont publiques. "On va scraper la réponse exacte tous les jours, telle que tu la verrais toi", détaille Pierre Marcandella. Sur 35 prompts consacrés au streaming professionnel, aux applications mobiles et à la monétisation, RadioKing affiche déjà une visibilité de 60,3 % et une position moyenne de 2,5. Une marque bien installée, qui présente pourtant des "trous dans la raquette", par exemple sur la monétisation du flux par la publicité, absente des réponses de ChatGPT, Perplexity et Copilot.

La plateforme va jusqu'à la réputation. Elle attribue une note aux réponses, prompt par prompt, et remonte aux sources de chaque point positif ou négatif. Le site de RadioKing alimente ainsi 154 points perçus positivement par les IA, mais aussi 117 points jugés négatifs. Pour reprendre la main, Pierre Marcandella conseille la création de contenus, les campagnes d'avis et surtout les relations presse positionnées sur les sous-requêtes qui ressortent le plus.

C'est là que La Lettre Pro entre en jeu. L'article consacré à RadioKing, publié le 15 octobre à 19 heures, n'était utilisé dans aucune réponse le 16 octobre. Une semaine plus tard, il sert de source dans 23,7 % des cas, soit près d'une réponse sur quatre sur les 35 questions suivies, avec un effet boule de neige sur les mentions de la marque.

Une nouvelle ligne au tarif des régies Car l'enjeu dépasse la vanité de figurer dans ChatGPT. "Les LLM accordent une importance majeure à l'autorité, à la crédibilité des sources", rappelle Pierre Marcandella, et les médias disposent d'un avantage naturel. Selon lui, 27 % des sources utilisées par les IA sont aujourd'hui journalistiques. Meteoria travaille déjà depuis mars avec plusieurs éditeurs, dont Le Figaro, Le Monde, Ouest-France ou Humanoid, côté rédaction comme côté régie.

Le schéma est simple. Un annonceur, prenons une marque de literie, veut gagner en visibilité dans les IA. La régie crée avec l'outil les prompts liés à ses enjeux, mesure sa visibilité de départ, repère les sujets où il est absent, puis produit ou enrichit des contenus, parfois un simple paragraphe ajouté à un article existant. La plateforme mesure ensuite la citabilité de ces articles et le gain de visibilité de l'annonceur, ce qui permet à la régie de démontrer le retour sur investissement. La Lettre Pro, qui est sa propre régie, l'expérimente déjà : sa rubrique GEO consacrée aux solutions des membres du Club HF a généré, sans aucune promotion, deux contacts de sociétés de streaming désireuses d'y être référencées.

Commencez par un mini-audit sectoriel. Montrez à l'annonceur, chiffres à l'appui, sur quelles thématiques votre média pèse déjà dans les IA. C'est votre meilleur argument commercial.

Montrez à l'annonceur, chiffres à l'appui, sur quelles thématiques votre média pèse déjà dans les IA. C'est votre meilleur argument commercial. Ciblez les bons secteurs. Les annonceurs à prospecter en priorité sont ceux des thématiques où votre autorité est mesurable.

Les annonceurs à prospecter en priorité sont ceux des thématiques où votre autorité est mesurable. Mesurez avant, agissez, mesurez après. Visibilité initiale, création ou optimisation des contenus, nouvelle mesure deux à quatre semaines plus tard : la comparaison avant-après devient le livrable.

Visibilité initiale, création ou optimisation des contenus, nouvelle mesure deux à quatre semaines plus tard : la comparaison avant-après devient le livrable. Privilégiez la plume humaine. Les outils peuvent rédiger un article de A à Z, mais Pierre Marcandella observe que le travail journalistique pèse de plus en plus lourd pour les IA face aux contenus entièrement générés. Le bon usage est souvent de suivre le brief fourni par l'outil et de confier la rédaction à un journaliste. Vendre une offre GEO à un annonceur

L'heure de se réveiller "Vous avez les cartes en main pour en profiter, sur quelques années au moins"

Pierre Marcandella En moins d'un an, Meteoria a bâti une plateforme qui se branche déjà en MCP sur les assistants IA de ses clients. Le paysage, lui, continue de bouger à grande vitesse, avec l'arrivée cet été du mode IA de Google en France ou l'irruption de la publicité dans ChatGPT. "Vous avez les cartes en main pour en profiter, sur quelques années au moins", résume Pierre Marcandella.

Pour Philippe Chapot, la leçon dépasse le seul GEO. Les radios, en France comme aux États-Unis, en Australie ou au Mexique, n'ont pas fait leur transformation digitale et ont laissé filer leurs données vers les réseaux sociaux. Rares sont celles qui demandent une adresse e-mail pour écouter en ligne, et plus rares encore celles qui en font quelque chose. Il ne s'agit pas de renier l'antenne, dont la récente panne d'Orange a encore rappelé la force en cas de crise, mais de cesser d'avoir peur de ces outils. "Il faut les utiliser et il faut surtout être efficace." Le sujet sera au cœur des MediaDays Solutions et du



L'épisode complet d'Alors là, Chapeau ! avec Pierre Marcandella est disponible sur En moins d'un an, Meteoria a bâti une plateforme qui se branche déjà en MCP sur les assistants IA de ses clients. Le paysage, lui, continue de bouger à grande vitesse, avec l'arrivée cet été du mode IA de Google en France ou l'irruption de la publicité dans ChatGPT. "Vous avez les cartes en main pour en profiter, sur quelques années au moins", résume Pierre Marcandella.Pour Philippe Chapot, la leçon dépasse le seul GEO. Les radios, en France comme aux États-Unis, en Australie ou au Mexique, n'ont pas fait leur transformation digitale et ont laissé filer leurs données vers les réseaux sociaux. Rares sont celles qui demandent une adresse e-mail pour écouter en ligne, et plus rares encore celles qui en font quelque chose. Il ne s'agit pas de renier l'antenne, dont la récente panne d'Orange a encore rappelé la force en cas de crise, mais de cesser d'avoir peur de ces outils. "Il faut les utiliser et il faut surtout être efficace." Le sujet sera au cœur des MediaDays Solutions et du Paris Radio Show/MediaDays Solutions , réunis pour la première fois à Paris, où Meteoria sera présente dans l'espace start-up et innovation.L'épisode complet d'Alors là, Chapeau ! avec Pierre Marcandella est disponible sur lalettre.pro/ALC





Pierre Marcandella : Email pierre.marcandella@meteoria.ai Site societe meteoria.ai Adresse 14 avenue du Général de Gaulle 94160 Saint-Mandé France Pour contacter Meteoria et vous lancer dans l'aventure du GEO pour votre radio, contactez Pierre et il vous donnera un accès prolongé de l'essai gratuit avec une version complète pour que vous puissiez comprendre l'intérêt pour votre station ou structure :Pierre Marcandella :







Brulhatour Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur





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