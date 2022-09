AETA lance un nouveau codec compact : le Scoop6

Le Scoop6 suit les traces du codec rack Scoop5S. Le produit est, en revanche, plus compact et permet aux utilisateurs d’associer plusieurs codecs dans seulement une unité de rack19’’, facilitant son intégration dans les salles de serveurs bien remplies ainsi que dans les cars de reportage. À l’instar du Scoop5S, le Scoop6 dispose de plusieurs interfaces réseau, comme 2 ports Ethernet ainsi que la connexion aux réseaux 4G et 5G, lui permettant de s’adapter à n’importe quelle situation broadcast. Dans seulement une demi-unité de rack 19 pouces, le codec Scoop6 mise sur la sécurité avec une alimentation redondée, et offre également toutes entrées/sorties audio possibles en analogique, AES3, AES67 (Dante ou Ravenna).