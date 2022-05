ADN.ai fait parler les QRCodes en lançant le QRTalk

La crise a démocratisé l’utilisation des QRCodes, qu’ils soient sur papier, en digital, à la télévision. Pour pousser l’expérience encore plus loin et développer l’accessibilité de ce format, ADN.ai a décidé d’ajouter une brique technologique vocale. Dès le “scan” réalisé via un smartphone, une mini application est chargée instantanément sur le téléphone. L’utilisateur peut alors engager une expérience conversationnelle en répondant à des questions qui apparaissent sous forme de bulles, et/ou en écoutant la marque lui parler. Le format propose également d’activer le micro de son smartphone pour que l’utilisateur échange directement avec sa voix et non uniquement par l’écriture. Une nouveauté qui ouvre des possibilités par son inclusivité.