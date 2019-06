ACPM : une concurrence féroce dans le classement des applis

Difficile pour les radios de rivaliser avec les grandes marques comme le site Snapchat et ses 2 405 052 364 visites totales en mai dernier sur son application. Le deuxième, L'Équipe, est très loin derrière avec "seulement" 110 millions de visites. Le site pluri-média de franceinfo pointe à la 9e place avec plus de 17 millions de visites. Deux autres radios apparaissent dans les 20 premières place de ce classement mensuel des applications : France Inter et RMC. Dans le reste du classement, suivent Radio France (26e avec 4 220 084), NRJ (27e avec 3 854 400), Europe 1 (38e avec 2 139 257), RFI (49e avec 1 680 035), France Culture (52e avec 1 525 643), France Bleu (53e avec 1 443 293), FIP ( 59e avec 1 135 477) ou encore Virgin Radio (66e avec 944 422).Le classement complet est accessible ICI