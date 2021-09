ACPM : les audiences des sites et des applications

Grandes gagnantes de l'été, les thématiques liées aux sports, à l'art de vivre ou encore, et forcément, à la météo alors que celles liées, en particulier, aux actualités sont sur une tendance baissière durant la période estivale. C'est le constat qui ressort de cette nouvelle livraison de l'ACPM.Secteur toujours très concurrentiel, celui des applications où rares sont les radios qui s'y font une place. On retiendra néanmoins la présence de franceinfo, de France Inter, de RMC, de France Bleu, de NRJ et d'Europe 1 dans les 40 premières places. Dans le classement des sites, encore plus concurrentiel, il faut souligner la très bonne performance de France Bleu qui pointe à la 21e place...L'intégralité des classements est ICI (pour les applications) et LÀ (pour les sites).