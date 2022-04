ACCOR fait appel à Bababam pour ses podcasts

Pour ACCOR, Bababam produit la série "Local Voices, Global Stories", un podcast de 7 épisodes de 20 minutes qui donne la parole aux Talents Accor. Chaque épisode met en avant les initiatives portées auprès des communautés locales et à l'international, par les équipes du Groupe qui nous proposent ainsi une nouvelle vision de l'hospitalité. La série en anglais, est produite et diffusée à l'internationale : Brésil, USA, Asie, Australie, UAE, UK, France...

Pour le groupe Casino, après le succès de la première saison de "Au Rayon Futur" (plus de 120 000 écoutes et 25 000 abonnés à date), Bababam rempile pour une saison 2 et aide à toujours mieux comprendre les innovations technologiques et responsables qui font bouger la grande distribution.