ABC Relax tient sa promesse depuis 2014

ABC Relax ? Tout simplement car le référencement est plus facile dans les annuaires de webradio quand le nom de la radio commence par A et "Relax" pour dire en un seul mot l'offre musicale proposée par cette radio créée sur Radionomy par Pierre Dubreuil le 1er juin 2014. Ce jeune étudiant en école d’ingénieur, qui vit dans la région lyonnaise, a donc créé une radio d’easy listening. Mais sur ABC Relax, pas de "musique au kilomètre" et autres musiques d’ambiance… Les titres sont très bien sélectionnés.