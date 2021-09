A2PRL se revendique comme "un fournisseur de confiance"

Plus que jamais, la qualité de l’expérience utilisateur veut être au cœur de l’écosystème de l’agence. L’équipe de Sylvain Athiel annonce plusieurs nouveautés. D’abord, un site web entièrement repensé et qui fait la part belle au catalogue des productions. Très bientôt, myA2PRL, une application pour smartphones qui permettra une communication améliorée entre A2PRL et ses utilisateurs. Enfin, un nouvel espace client appuyé par un "ticketing" numérique pour fluidifier les échanges.

Plus que jamais donc, l’Agence de Presse pour les Radio Locales, leader dans son activité très spécifique, forte de son équipe, de son savoir-faire, de ses nombreux abonnés et de leurs 6 millions d’auditeurs, veut se positionner "comme un service fiable et de qualité, à l’écoute des stations qui lui font confiance".