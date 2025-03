A2PRL lance Impact+, "un flash info qui ﻿﻿éclaire et inspire"

Grâce à son format dynamique et synthétique, Impact+ favorise une meilleure rétention de l’information et fidélise les auditeurs. L’information concise et ciblée permet de capter l’attention, y compris dans des contextes multitâches où le temps d’écoute est fragmenté.

En intégrant Impact+ à leur programmation, les stations peuvent renforcer leur image de marque en associant leur identité à une actualité pertinente et apaisée. Ce format permet également d’optimiser la présence sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, où le contenu court et engageant est devenu un levier clé d’audience.