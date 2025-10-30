À Anvers, le WorldDAB Summit 2025 met la radio digitale au centre du jeu

La dimension prospective sera abordée par Laura Fisher, analyste chez MiDIA Research, qui analysera la place de l’intelligence artificielle dans la radio de demain. Elle défendra l’idée qu’à l’ère de l’automatisation, la connexion humaine authentique deviendra un atout rare et essentiel. De son côté, Katerina Borovska, responsable marketing et innovation à EGTA, rappellera que la radio, grâce à sa portée incomparable, à la confiance qu’inspirent ses voix et à ses outils innovants tels que l’audio dynamique et l’IA, reste un média clé de l’écosystème publicitaire audio.

Le secteur automobile occupera également une place importante dans le programme. Tomas Granryd (Radio Ready), Laurence Harrison (Radioplayer Worldwide) et George Cernat (DTS AutoStage – Xperi) livreront leurs analyses sur la manière dont les constructeurs garantissent la présence durable de la radio et du DAB+ dans les tableaux de bord connectés.