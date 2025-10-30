La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 30 Octobre 2025 - 16:40

À Anvers, le WorldDAB Summit 2025 met la radio digitale au centre du jeu


Le WorldDAB Summit 2025 se tiendra le 20 novembre à Anvers, en Belgique. L’événement réunira dirigeants, diffuseurs et experts du digital radio autour d’un thème central : comment le DAB+ alimente désormais le développement économique du broadcast. Succès internationaux, innovations technologiques et perspectives de croissance seront au programme.


En ouverture, Jacqueline Bierhorst, présidente de WorldDAB, dressera un panorama de la progression du DAB+ dans le monde
Le Sommet 2025 de WorldDAB, forum international de la radio numérique, rassemblera à Anvers les principaux acteurs du secteur. En ouverture, Jacqueline Bierhorst, présidente de WorldDAB, dressera un panorama de la progression du DAB+ dans le monde. Au cours des douze derniers mois, de nouveaux déploiements ont eu lieu en Estonie, Türkiye, Luxembourg et Grèce, tandis que des avancées notables ont été enregistrées en Indonésie, Arabie saoudite et dans plusieurs pays d’Afrique.
Un panel réunira Jonathan Wall, directeur de BBC Sounds, et Charles-Emmanuel Bon, secrétaire général de Radio France, aux côtés du journaliste Hervé Godechot, ancien membre de l’Arcom. Ensemble, ils exploreront la manière dont les grands diffuseurs de service public apportent de la valeur à leurs audiences grâce au lancement de nouvelles stations sur le DAB+.

Des succès commerciaux à l’échelle internationale

Plusieurs interventions mettront en avant la vitalité du DAB+ pour les radios commerciales. Petra Lemcke, fondatrice et directrice de Sunshine Live (Allemagne), expliquera comment le DAB+ a contribué à élargir son audience. Depuis le Royaume-Uni, Usha Parmar et Raj Parmar (Sunrise Radio) partageront l’expérience d’une station asiatique pionnière qui a pu étendre sa couverture, lancer de nouveaux services et participer à la création de multiplexes, notamment à Londres.
Le pays hôte sera représenté par Els Van de Sijpe, responsable radio de la VRT et présidente de Digitalradio Vlaanderen, ainsi que par Eric Adelbrecht, directeur général de maRadio.be. Ensemble, ils présenteront de nouvelles données issues de Flandre et de Wallonie, illustrant comment la coordination entre opérateurs publics et privés peut accélérer le déploiement du DAB+.

L’automobile, un terrain stratégique pour la radio numérique

La dimension prospective sera abordée par Laura Fisher, analyste chez MiDIA Research, qui analysera la place de l’intelligence artificielle dans la radio de demain. Elle défendra l’idée qu’à l’ère de l’automatisation, la connexion humaine authentique deviendra un atout rare et essentiel. De son côté, Katerina Borovska, responsable marketing et innovation à EGTA, rappellera que la radio, grâce à sa portée incomparable, à la confiance qu’inspirent ses voix et à ses outils innovants tels que l’audio dynamique et l’IA, reste un média clé de l’écosystème publicitaire audio.
Le secteur automobile occupera également une place importante dans le programme. Tomas Granryd (Radio Ready), Laurence Harrison (Radioplayer Worldwide) et George Cernat (DTS AutoStage – Xperi) livreront leurs analyses sur la manière dont les constructeurs garantissent la présence durable de la radio et du DAB+ dans les tableaux de bord connectés.

Le WorldDAB Summit 2025 se déroulera en présentiel dans les locaux de DPG Media, au cœur d’Anvers, le 20 novembre de 09h00 à 15h30 CET.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de WorldDAB, et les enregistrements des sessions seront mis en ligne après l’événement.

Frédéric Brulhatour
