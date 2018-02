40 jours consacrés au Carême sur RCF

Le mercredi des cendres (ce 14 février) est le jour de l’entrée en carême. Mais quel est le sens de cette journée ? Pourquoi inviter cette année à la vivre sous le signe de la sobriété ? Tout au long de cette journée, des éléments de réponse seront apportés dans une programmation dense. Et, pendant les 40 jours du carême, RCF accompagnera ses auditeurs. Les propositions sont diverses et destinées à la fois à ceux qui vivent le carême (en pratiquant le jeûne, la prière et l’aumône), à ceux qui veulent en approfondir le sens, à ceux qui ont besoin d’outils concrets pour le vivre et à ceux qui, peu familiers du carême et de la foi chrétienne, souhaitent le découvrir. Les différentes émissions proposées ont pour porte d’entrée cette année le thème de la sobriété.