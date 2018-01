40 jours consacrés au Carême sur RCF

Cette année, RCF invite ses auditeurs à vivre le Triduum pascal en direct de l’abbaye Notre-Dame de Maÿlis dans les Landes. Le Triduum pascal est la période de 3 jours pendant laquelle les chrétiens célèbrent la Passion, la mort et la résurrection du Christ. Cette période commence par la messe du Jeudi saint en fi n de journée et s’achève le dimanche de Pâques. Dès le Jeudi saint, RCF diffusera les offices en direct de l’abbaye, matin, midi et soir et propose des interviews des moines pour approfondir spirituellement les jours saints. Les grands offices (la Cène le jeudi, la célébration de la Croix le vendredi, la veillée pascale le samedi et la messe de Pâques le dimanche) sont également retransmis en direct, avec les commentaires du père Sébastien Antoni, religieux assomptioniste.