4 500 visiteurs au Paris Podcast Festival : voici le palmarès

Carton plein pour le premier festival consacré uniquement au podcast en France. Des moments d’intimité et d’histoires partagés pendant 3 jours où plus de 4 500 amateurs, auteurs et créateurs, auditeurs et professionnels du podcast se sont retrouvés pour des éoutes collectives, des enregistrements publics, des ateliers et des rencontres à la Gaîté Lyrique à Paris.

Le jury du festival, présidé par Sarah Constantin, entourée de Geneviève Brisac, Thomas Baumgartner et Antarès Bassis et a récompensé 7 podcasts.