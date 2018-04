3.6 millions d'auditeurs pour Skyrock

Skyrock, qui se revendique comme la "première radio urbaine mondiale", poursuit son ascension avec près de 3.6 millions d’auditeurs chaque jour soit une progression de 248 000 auditeurs sur un an "tandis que NRJ enregistre sa plus mauvaise audience depuis la vague avril-Juin 2010. Ces bonnes performances confortent Skyrock comme la deuxième radio musicale de France et la première radio des moins de 50 ans urbains".