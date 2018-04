126 000 Radio : RFM a gagné 119 000 auditeurs

Sa matinale "Le Meilleur des Réveils" avec Elodie Gossuin et Albert Spano, ainsi que "Le17/20" de Marie-Pierre Schembri et Pat Angeli sont les piliers d’une durée d’écoute toujours "élevée" : chaque jour les auditeurs restent 1h29min à l’écoute de RFM.

Sa petite soeur Virgin Radio est écoutée par 2.594 millions d’auditeurs. Elle confirme "la solidité de son positionnement sur les 25/34 ans", avec 10.2% d’audience cumulée, 82 min de durée d'écoute et 7.2% de part d’audience. Sur son cœur de cible, la station est en hausse sur 1 an sur tous les indicateurs d’audience. "Virgin Radio est en progression et se renforce sur son cœur de cible. Des résultats qui confortent des choix stratégiques sur le format musical, la matinale et le drive" a précisé Frédéric Pau, directeur délégué de Virgin Radio.