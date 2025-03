Pour ceux qui ne pourront pas assister au showcase en direct, 100% Radio diffusera l’intégralité de l’événement le jeudi 20 mars à 20h, permettant ainsi à un large public de profiter de la performance de Styleto et Stéphane depuis chez eux. Ce moment de musique, de partage et de convivialité sera ainsi accessible à tous, à travers la diffusion radio.

Implantée dans 15 départements, entre Aquitaine, Occitanie et Pays Catalan, la station diffuse sur 39 fréquences FM et 6 allotissements DAB+. Son programme familial et musical, axé sur l’information locale et régionale, fait d’elle une référence dans la région, se classant parmi les top 20 des radios régionales.