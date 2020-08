100 000 euros à gagner sur RFM

À partir du 31 août et pendant trois semaines, les auditeurs de RFM auront pour simple mission d’écouter RFM et au signal de l’animateur, ils devront envoyer un SMS ou appeler pour espérer être tiré au sort et remporter le jackpot des 100 000 euros. Une belle somme pour démarrer l’année avec le plein de cadeaux et de voyages pour toute la famille.