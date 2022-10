10 000e diffusion de la Météo Marine sur Bretagne 5

2016 : arrêt de la diffusion de la Météo Marine sur France Inter, franceinfo et France Bleu. Bretagne 5 devient la seule radio diffusant cette chronique qui intéresse les professionnels du monde marin comme les plaisanciers.

Ils sont d’ailleurs nombreux depuis 7 ans, à transmettre des messages de remerciements à Bretagne 5, car écouter la Météo Marine avec "une vraie voix dans le poste", c’est autrement plus humain et réconfortant, lorsqu’on est en mer, que quelques lignes sur un écran.